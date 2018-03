Arrestati i due agenti che erano con Puigdemont

Mentre non si placano le proteste in Catalogna per l'arresto in Germania di Carles Puigdemont, la polizia nazionale spagnola ha arrestato i due agenti della polizia catalana che si trovavano con Puigdemont al momento del suo arresto domenica.

L’arresto è avvenuto dopo che la procura ha aperto ieri una inchiesta sulla condotta dei due agenti del corpo di polizia regionale dei «mossos d’esquadra». Uno dei due agenti, Carlos Lopez, è stato fermato dalla polizia all’aeroporto di Barcellona, subito dopo il suo arrivo da Bruxelles. Per l’altro, Xavier Goicoechea, le manette sono scattate vicino alla sua abitazione alla periferia del capoluogo catalano.

Diversi agenti dei mossos, in vacanza o in aspettativa, si sono recati in questi mesi a Bruxelles per fare da scorta a Puigdemont. Il corpo della polizia regionale aveva già aperto una inchiesta su uno di loro. Nel caso di Lopez e Goicoechea le accuse sono più gravi, perché i due agenti stavano aiutando la fuga di Puigdemont dopo che nei suoi confronti era stato emesso venerdì un mandato di cattura europeo.