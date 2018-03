Francia, morto l'agente eroe Arnaud Beltrame che si era offerto come ostaggio a Trebes

"Il tenente colonnello Arnaud Beltrame è spirato oggi. È morto per il suo Paese. La Francia non dimenticherà il suo eroismo". Ad annunciarlo su Twitter il ministro dell'Interno francese, Gerard Collomb. Il gendarme eroe non ce l'ha fatta dopo essere rimasto ferito nell'attacco nel supermercato di Trèbes, vicino Carcassonne: si era offerto come ostaggio al posto di un civile.

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.

Mort pour la patrie.

Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.

Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a 24 marzo 2018

L'irruzione delle forze speciali nel supermercato è avvenuta dopo che era avvenuto lo scambio. L'agente aveva lasciato il telefono acceso su un tavolo, consentendo ai colleghi all'esterno di ascoltare. I fatti avevano preso il via ore prima a Carcassonne, nel dipartimento dell'Aude, dove il 26enne Redouane Lakdim aveva rubato un'auto, uccidendo un passeggero e ferendo l'autista. Con quel veicolo si era spostato vicino a una caserma della gendarmerie, dove aveva sparato contro quattro agenti che tornavano dal jogging, ferendone uno. Poi aveva percorso una decina di chilometri ed era arrivato a Trèbes, dove verso le 11.15 era entrato nel Super U e aveva preso in ostaggio i presenti, uccidendo un dipendente e un cliente. Secondo testimoni, entrando avrebbe urlato "Allah Akbar" (Dio è grande).