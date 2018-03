Usa, sparatoria in liceo del Maryland

Una sparatoria si è verificata in una scuola superiore del Maryland. Lo hanno fatto sapere su Twitter le autorità della Contea di Saint Mary's, citate dai media americani. "C'è stata una sparatoria alla Great Mills High School", "l'istituto è in lockdown e la situazione è stata controllata", ha scritto l'autorità scolastica della contea. Una portavoce ha aggiunto che non ci sono al momento informazioni su eventuali vittime. La scuola è frequentata da circa 1.600 studenti e si trova a circa 100 chilometri da Washington. Sette persone sono state ferite nella sparatoria. Lo ha fatto sapere lo sceriffo della contea di St. Mary's, secondo Nbc nella sua edizione locale. La scuola è stata chiusa e la situazione è sotto controllo, hanno specificato le autorità.