Auto di Uber a guida autonoma investe e uccide una donna. Sospesi tutti i test

Uber ferma i test con i veicoli a guida autonoma dopo l'incidente provocato da un'auto della compagnia, che ha causato la morte di una donna, investita a Tempe, in Arizona. Lo stop riguarda i test programmati a San Francisco, Phoenix, Pittsburgh e Toronto. La Commissione per la Sicurezza dei trasporti ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. "Il nostro pensiero va alla famiglia della vittima. Stiamo collaborando totalmente con le autorità locali nelle indagini su questo incidente", ha detto Uber in una nota.

Secondo il quotidiano Arizona Central, la donna stava attraversando la strada sulle strisce quando è stata investita dall'auto, attorno alle 22 locali di domenica. Nel veicolo era presente un addetto ma -riferisce il giornale- al momento dell'incidente l'auto era in modalità 'guida autonoma'. La donna, soccorsa, è stata trasportata in ospedale dove è deceduta.