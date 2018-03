Russia, guasto al portellone dell'aereo: piovono lingotti d'oro sulla pista

Un aereo russo ha perso più di 3 tonnellate di oro scivolate sulla pista mentre stava decollando dall'aeroporto di Yakutsk, in Siberia. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno, spiegando che il velivolo Antonov stava decollando dopo il rifornimento di carburante quando il portellone della stiva si è aperta ed è crollato parte del carico totale di 9,3 tonnellate, proveniente dalla miniera d'oro di Kupol nella remota regione di Chukotka. Secondo gli inquirenti, l'incidente è stato causato dai forti venti.

L'aereo è stato costretto ad atterrare, mentre la polizia sigillava immediatamente l'area per evitare che i residenti si precipitassero sui lingotti, riporta il sito locale Yakutmedia. Almeno 172 lingotti di oro, del peso di 3,4 tonnellate, sono stati recuperati dalla pista dell'aeroporto, ha fatto sapere una fonte del ministero dell'Interno alla Tass.

It's -21C in Yakutia, sunny, we expect showers of diamond, platinum and gold... Plane loses its $368 million cargo; gems and precious metals rain over Russia’s coldest region as police and secret services stage emergency search https://t.co/NsUeOWxZf5 pic.twitter.com/8OXd6Al9is