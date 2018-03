Usa, a Miami crolla ponte pedonale. Morti e feriti sotto le macerie

Un ponte pedonale è crollato sulla strada sottostante alla Florida International University di Miami. Ci sono numerosi morti, secondo la polizia stradale della Florida, citata dall’emittente Abc. Le immagini aeree mostrano i primi soccorritori sulla scena del disastro, mentre cercano di aiutare le vittime e individuare le persone sotto le macerie. Nel crollo sono rimasti schiacciati cinque o sei autoveicoli. Secondo il giornale universitario PantherNOW, una sezione del ponte era stata chiusa all’inizio del mese per dei lavori. L’arteria sottostante è la 8th Street, una strada trafficata che unisce il centro di Miami alla zona delle Everglades.

Il numero delle persone rimaste uccise nel crollo, avvenuto poco prima delle 14 (ora locale) non è ancora chiaro. Né sono al momento chiare le cause del crollo della struttura, collassata sulle auto e le persone che si trovavano sulla strada sottostante. Anche l’emittente WSVN riferisce di diversi morti. Agli elicotteri delle emittenti tv è stato ordinato di allontanarsi, per consentire ai soccorritori di poter captare le voci dei sopravvissuti. Secondo il Miami Herald sarebbero almeno otto le persone trasportate in ambulanza al centro traumatologico del Kendall Regional Medical Center.