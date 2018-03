La gaffe reale di Meghan Markle con il principe Harry fa il giro del mondo (sul web)

Non è passato inosservato lo sguardo divertito tra il principe Harry e la sua promessa sposa Meghan Markle durante le celebrazioni del Commonwealth Day dopo l’esibizione di Liam Payne, il cantante degli One Directions che ha intonato "Waiting on the world to change" accompagnato da due chitarre.

Riflettori accesi però sulla giovane coppia (che a maggio convolerà a nozze) e protagonista della "gaffe reale". Alla fine dell'esibizione del cantante il principe Harry si è girato verso la fidanzata sollevando le sopracciglia, e lei a malapena è riuscita a trattenere la risata. Il gesto fra i due è stato subito interpretato come derisorio nei confronti del cantante degli "One Directions".