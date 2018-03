Look da capogiro, se Meghan Markle è una spendacciona

Scarpe Jimmy Choo, borse Mulberry, bellissimi sandali in suede nero firmati Aquazzurra, abiti della collezione Primavera-Estate 2018 arrivati direttamente dalla passerella dello stilista statunitense Jason Wu. No, non siamo in una scena del film "I love shopping" diretto da P.J.Hogan, ma siamo dalle parti di Buckingham Palace. La nostra Rebecca Bloomwood in questione è Meghan Markle. È la futura principessa che, a primavera prossima, sposerà l'ambito Harry d'Inghilterra e già promette di indossare la "corona" di spendacciona di Corte, superando di gran lunga la cognata Kate Middleton che, in quanto a look, ha sempre rigorosamente badato al risparmio.

Come non ricordare il debutto a Natale, il primo con la Royal Family? L'attrice americana sfoggiò un outfit molto chic ma per nulla low cost, arrivando a spendere circa 9.638 dollari fra scarpe, orecchini, cappotto e cappello. In particolare, stivali di Stuart Weitzman da 800 dollari, cappotto del brand Sentaler con un prezzo di listino pari a 1.295 dollari, cappello Philip Treacy da 350 dollari e orecchini di diamanti dal valore di 6mila dollari.

Meghan Markle non è nuova a spese pazze per il suo guardaroba. Per l'album ufficiale insieme ad Harry, in occasione del loro fidanzamento, aveva sfoggiato un abito in trasparenza firmato Ralph&Russo, pagato 63mila euro. L'effetto Meghan si è fatto risentire anche e soprattutto tra i marchi di abbigliamento: nella sua prima apparizione pubblica con il principe Harry a Kensington Palace indossò il cappotto bianco della "Line the Label": bianco con colletto oversize e stretto in vita da una cintura annodata, dal valore di 799 dollari. È bastato rivelare il marchio del cappotto per mandare in crash il sito.

L'ex attrice di "Suits" durante la sua ultima apparizione pubblica insieme a Kate Middleton è riuscita a spendere, per il suo abito, 10 volte più della Duchessa di Cambridge. Il vestito blu indossato da Kate Middleton è del brand maternity Seraphine ed è in vendita a soli 169 dollari.

Meghan Markle è semplicemente una spendacciona, oppure c'è di più? Elizabeth Kuhnke, esperta di linguaggio del corpo, ha studiato l'immagine dell'ex attrice, mettendo in risalto l'imbarazzo e l'insicurezza di Meghan e ha affermato: "Sta cercando il suo posto in una nuova scena pubblica. Prima era solita essere fotografata o essere identificata per il suo ruolo in "Suits", non per la persona reale dietro al personaggio. Essere sotto i riflettori da attrice è diverso rispetto ad esserlo nei panni di se stessa. Ogni movimento, ogni gesto, ogni scelta di stile vengono passati sotto la lente di ingrandimento. Lei non rappresenta più se stessa come attrice, ma un membro della Royal family e sarà continuamente giudicata per il suo essere idonea o meno". L'acquisto compulsivo di vestiti costosi potrebbe nascondere una forte debolezza, quella dell'ansia da prestazione? Con l'aggravante che i sudditi potrebbero non gradire affatto.