Gran Bretagna, esplode edificio a Leicester. Si temono vittime

Una forte esplosione è avvenuta questa sera nel quartiere di Hinckley Road a Leicester, a 150 chilometri a nord ovest di Londra, sventrando una palazzina. E non si sa ancora se ci sono vittime e feriti. Lo riferisce la BBC. Il boato intorno alle 19 ora locale, le 20 in Italia. Sul posto i servizi di emergenza, tra cui sei autopompe antincendio. Al momento, riferiscono i soccorritori non è noto se ci sono all’interno dell’edificio delle persone ferite o intrappolate. Carlisle Street e parte di Hinckley Road sono state chiuse e la polizia chiede alle persone di evitare l’area.