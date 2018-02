Sesso a pagamento in Croce Rossa internazionale, licenziati 21 membri dello staff

"Hanno pagato prestazioni sessuali". Licenziati o dimessi 21 membri di Croce Rossa Internazionale. Dopo lo scandalo Oxfam e i numeri denunciati da Medici senza frontiere ad affrontare il caso degli abusi sessuali è il direttore generale del Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr), Yves Daccord, annunciando i provvedimento assunti dal 2015 ad oggi dall’organizzazione. «Dal 2015 abbiamo individuato 21 membri dello staff che sono stati allontanati poiché hanno pagato per prestazioni sessuali o che si sono dimessi durante l’inchiesta interna. Ad altri due membri dello staff sospettati di comportamenti sessuali inappropriati non è stato rinnovato il contratto» ha detto Yves Daccord, che ha sottolineato: «Non c’è spazio per nessuna forma di discriminazione, molestia o abuso in questa organizzazione, avremmo dovuto essere più vigili».