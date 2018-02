È dovuta intervenire la polizia, come documentato sui social network, per far scendere dall'areo il passeggero petomane che rendeva il viaggio impossibile sul volo Transavia Airlines da Dubai ad Amsterdam di qualche giorno fa. Il comandante del volo HV6902 è stato costretto a uno scalo non previsto a Vienna perché la situazione stava sfuggendo di mano.

Man removed from plane for excessive farting, forces airplane to make emergency landing.

A Transavia Airlines flight from Dubai to Amsterdam had to make an unexpected landing in Austria because an unnamed elderly passenger had been farting excessively while on flight. . pic.twitter.com/bBxiq81ASF