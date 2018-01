Attacco kamikaze a Kabul. I terroristi hanno colpito vicino alla vecchia sede del ministero dell'Interno che ora ospita l'Alto Consiglio di pace (Hpc). Nei dintorni c'è un ospedale e numerosi negozi. L'attacco rivendicato dai talebani ha un bilancio provvisorio di 40 morti e 140 feriti.

E' una triplice esplosione quella che stamattina ha investito la capitale afgana, nel quartiere dove si trovano il ministero degli Interni e gli uffici dell'Unione Europea. Lo hanno indicato fonti del governo del Paese. Secondo il ministero della Sanità locale, è stata un'ambulanza-bomba guidata da un kamikaze a farsi saltare in aria. La maggior parte dei feriti - tra i quali ci sono dei bambini - è stata portata all'ospedale di Emergency a Kabul e il coordinatore dell'ong in Afghanistan ha parlato di un massacro.

#Kabul - Video shows the aftermath of a heavy explosion close to the old Ministry of Interior building in Kabul's PD2. Sources say it was a suicide car bomb attack.



Reports indicate 83 injuries and 19 deaths. Its another violent and tragic day pic.twitter.com/tar4SODRcA