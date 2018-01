Giappone, eruzione e valanga sulle piste da sci. Un morto

Il vulcano Kusatsu Shirane ha eruttato in Giappone, nei pressi di una stazione sciistica a nordovest di Tokyo, provocando una valanga in cui un soldato è morto e diverse persone sono rimaste ferite. Lo riportano le autorità locali. La tv giapponese ha mandato in onda le immagini di una fitta colonna di fumo e rocce che rotolavano giù lungo il lato innevato del vulcano, verso le piste da sci. "Uno dei sei membri delle Self Defence Forces feriti nell'incidente è morto dopo essere rimasto coinvolto nella valanga", ha riferito ad Afp un portavoce del ministero della Difesa. Si tratta di sei membri della fanteria che erano in missione di addestramento in montagna. Secondo l'emittente Nhk, circa 100 persone sono state evacuate dalla stazione sciistica.