Belgio, esplosione nel ristorante italiano: crolla una palazzina

Una palazzina di tre piani è crollata in seguito all'esplosione nel ristorante-pizzeria italiano 'Primavera' ad Anversa, in Belgio. I soccorritori hanno trovato due persone morte sotto le macerie e si temono decine di vittime. Le autorità hanno escluso un gesto terroristico e i media locali parlano di una fuga di gas nella cucina del ristorante.

Il locale è a Paardenmarkt, zona frequentata da giovani universitari. Il bilancio è al momento di una decina di feriti, ma si sta ancora scavando sotto le macerie. Potrebbero esserci tra le 10 e le 20 vittime nel crollo che ha interessato tre palazzine nella zona di Paardenmarkt ad Anversa, un quartiere molto frequentato dagli studenti universitari. E' quanto riferisce la polizia locale che specifica di non poter dare ulteriori dettagli visto che si sta lavorando in questi minuti sul posto. "Certamente" ci sono delle persone ancora sotto le macerie. Quattro sono state liberate mentre con altre tre i soccorritori dicono di essere "in contatto". Queste persone sarebbero coscienti. La causa dell'accaduto dovrebbe essere una fuga di gas. La polizia ha escluso la pista terroristica. Alla base di uno dei tre edifici coinvolti si trova la pizzeria italiana 'Primavera'.

My @HLN_be colleague on the scene at #Paardenmarkt in #Antwerp, video shot moments ago, follow our @AntwerpenNieuws for the latest pic.twitter.com/S5UYbCLEw0