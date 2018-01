Rapina al Ritz di Parigi, due uomini in fuga

Rapina milionaria al lussuoso Ritz di Parigi, a Place Vendôme. Cinque uomini armati di asce, intorno alle 18, hanno infranto le vetrine della gioielleria che si trova all’interno del celebre albergo, portando via gioielli e oggetti per un valore di milioni di euro. Tre rapinatori, ha riferito la polizia secondo quanto riportano i media francesi, sono stati arrestati, mentre altri due sono ancora in fuga. Non è chiaro se il bottino stimato in oltre 4 milioni di euro, sia stato recuperato.