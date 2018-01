Harvey Weinstein schiaffeggiato fuori dal ristorante

Harvey Weinstein è stato insultato e schiaffeggiato al termine di una cena fuori in un ristorante di Scottdale in Arizona. Il sito Tmz.com ha pubblicato il video dell’aggressione in cui si vede un uomo colpire con due schiaffi leggeri il volto del produttore al suo passaggio e rivolgergli degli insulti ("pezzo di m..."). A quanto riferisce la stampa locale, Weinstein che era accompagnato, probabilmente dal coach che lo segue nel percorso di riabilitazione, non ha voluto chiamare la polizia ma ha preferito lasciare subito il ristorante.