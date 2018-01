Incendio alla Trump Tower a New York

Un incendio è scoppiato sul tetto della Trump Tower a New York. Lo riferiscono i vigili del fuoco, spiegando che le fiamme sono partite dall'impianto di riscaldamento e di raffreddamento. Secondo quanto riportano i media americani, non ci sono feriti né evacuazioni. Il presidente Usa, Donald Trump, non si trovava nell'edificio quando il rogo è scoppiato. La Trump Tower, di 58 piani, si trova a Manhattan.