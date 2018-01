Il presidente Usa, Donald Trump, ha risposto all'omologo nordcoreano Kim Jong-un. Dicendo di avere un bottone nucelare "più grande del suo". "Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, afferma di avere il pulsante nucleare sulla sua scrivania. Informatelo che anche io ne ho uno ma è molto più grosso e potente del suo, e funziona!", ha scritto Trump su Twitter".

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!