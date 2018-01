La tempesta Eleanor sferza il Nord Europa con venti superiori a 160 chilometri orari. In Francia una donna è morta colpita da un albero sulla pista da sci . Numerosi i feriti dalla Gran Bretagna all'Irlanda. La furia della perturbazione ha anche scatenato il caos nei trasporti aerei del continente: sono infatti centinaia i voli cancellati, in particolare in Olanda e Svizzera, ma anche in Francia e nel Regno Unito.

I numeri dell'emergenza francese sono emblematici: 225.000 le case rimaste senza corrente in tutto il Paese; i pompieri sono intervenuti 4.300 volte. A Parigi, dopo le raffiche da 150 km/h registrate all'ultimo piano della Tour Eiffel (chiusa temporaneamente per precauzione) la situazione sta tornando gradualmente alla normalità ma in 36 dipartimenti francesi resta l'allerta meteo arancione.

Il traffico aereo è nel caos. Nello scalo di Schiphol ad Amsterdam sono stati cancellati 252 dei 1200 voli programmati per la giornata, mentre per gli altri voli si prevedono ritardi fino ad un'ora. Disagi e cancellazioni anche in Svizzera, Francia e Regno Unito.