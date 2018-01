Ancora sangue in Iran. Due manifestanti sono stati uccisi a fucilate durante la notte nella piccola città di Izeh, nel sud-ovest dell'Iran. Lo ha detto oggi un membro del Parlamento ai media iraniani. "La gente di Izeh, come in altre città, ha organizzato una protesta contro i problemi economici e sfortunatamente ha portato all'uccisione di due persone e al ferimento di altre", ha detto all'agenzia di stampa ILNA il deputato della zona, Hedayatollah Khademi. "Non so ancora se a sparare la scorsa notte siano stati i manifestanti o la polizia", ha aggiunto.

300.000 mila in marcia per la democrazia in #Iran stanno cambiando la storia pic.twitter.com/dALu0H0hzN 1 gennaio 2018

Quattro persone sono rimaste uccise nelle proteste a Doroud, nella provincia occidentale iraniana di Lorestan. Il primo bilancio ufficiale è stato fornito oggi dal governatore della città, Mashallah Nemati, citato dall'agenzia di stampa Isna, riferendo inoltre che altre sei persone sono rimaste ferite, mentre sono stati danneggiati o dati alle fiamme molti edifici governativi, banche e luoghi religiosi. Secondo il governatore, ad aprire il fuoco contro i manifestanti non sarebbero stati i poliziotti ma uomini in borghese che hanno sparato anche contro le forze dell'ordine e le stazioni di polizia.

La protesta è anche una guerra di valori. E così, secondo quanto si apprende, la ragazza che si era tolta il velo durante le manifestazioni diventando uno dei simboli della protesta sarebbe stata arrestata. La giovane aveva aderito a "My stealthy Freedom", movimento promosso su Facebook dalla giornalista Masih Alinejad. Ancora oggi è vietato per una donna mostrarsi in pubblico in Iran senza indossare il velo.

Dando la sua prima reazione pubblica alle proteste, il presidente dell'Iran Hassan Rohani ha detto ieri che gli iraniani hanno il diritto di protestare e criticare le autorità ma, ha avvertito, secondo i media ufficiali: "Il governo non mostrerà tolleranza per chi danneggia le proprietà pubbliche, viola l'ordine pubblico e crea disordini". "Le persone sono assolutamente libere di criticare il governo e le proteste, ma le loro proteste dovrebbero essere tali da migliorare la situazione nel Paese e la loro vita", ha sottolineato Rohani. "La critica è diversa dalla violenza e dal danneggiamento della proprietà pubblica", ha affermato.