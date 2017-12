La guerra di Meghan Markle per diventare principessa

L'(ex) amica che l'asfalta in un'intervista definendola "un'arrivista che aveva sempre ambito a entrare a corte" e la sorellastra che dopo le dichiarazioni del principe Harry sul Natale con la Regina cinguetta su Twitter che "una famiglia l'ha sempre avuta". Si prospettano mesi difficili quelli di Meghan Markle che, il prossimo 19 maggio, diventerà la moglie di Harry d'Inghilterra ed entrerà a tutti gli effetti alla corte dei Windsor. Arrivista, ambiziosa, persino manipolatrice: l'hanno definita in tutti i modi dopo l'annuncio del suo fidanzamento sono spuntate persino le sue foto da bambina sorridente davanti a Buckingham Palace.

Dal canto suo lei sta "studiando" per imparare la nuova vita che l'aspetta a corte, e anche se look e inchino alla Regina sono ancora da perfezionare, può già contare sull'alleata duchessa di Cambridge, Kate Middleton, e sul popolo che già la ama. L'ultimo scontro in ordine di tempo è stato quello scatenato dalla frase di Harry sul "fantastico" Natale che Meghan ha trascorso coi Windsor ("si è sentita nella famiglia che non ha mai avuto") che ha sollevato la reazione offesa della sorellastra, Samantha Markle, secondo la quale la 36enne attrice "ha una famiglia molto grande che è sempre stata al suo fianco". Eppure fra le due non è mai scorso buon sangue: Samantha sta scrivendo un libro sulla sorellastra definendola una "principessa arrivista" per il suo fidanzamento col giovane Windsor. Ma siamo certi che l'arrivista sia proprio la futura principessa?