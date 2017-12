Autobus si schianta sulle scale della metro, morti e feriti a Mosca

Ha perso il controllo finendo la sua corsa nell'ingresso della metropolitana. L'incidente è avvenuto a Mosca dove un autobus passeggeri si è schiantato prima contro un marciapiedi e poi è finito in un affollato sottopassaggio pedonale di una stazione del metrò. Il bilancio - secondo le autorità locali - è di almeno quattro morti e 15 feriti. Il fatto è avvenuto nella zona ovest della capitale russa e nelle immagini diffuse dai media locali si vede come il bus scende a gran velocità lungo le scale del sottopassaggio della fermata della metro Slavyansky Boulevard, investendo diversi passanti.

Внезапно на Славянском бульваре. Автобус не влез в подземный переход. Информации о пострадавших нет pic.twitter.com/DV2veaem2P 25 dicembre 2017

Al momento non si conoscono le cause dell'incidente. Oggi in Russia è una giornata lavorativa, dal momento che il Natale ortodosso si celebra il 7 gennaio. Negli ultimi mesi le autorità locali hanno adottato misure di sicurezza speciali per evitare attacchi terroristici.