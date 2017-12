L'unità di crisi della Farnesina segue attentamente il caso ed è in contatto fin dal primo momento con il connazionale, che non è in pericolo di vita ed è assistito dal consolato generale di Melbourne". Lo fa sapere il Ministero degli esteri in una nota dopo che i media australiani hanno rivelato che un 25enne italiano è tra i nove feriti stranieri nell'attacco di ieri a Melbourne, in Australia.

Ieri un suv ha travolto i passanti a melbourne, ferendone 19: alla guida dell'auto un cittadino australiano di origine afghana con una storia di droga e problemi mentali e arrestato poco dopo l'incidente. Secondo la polizia non si tratta di un atto di terrorismo. A gennaio, quattro persone furono uccise e oltre 20 ferite quando un uomo guidò un veicolo contro i passanti, a poche centinaia di metri dal luogo del nuovo attacco. Anche in quel caso non c'era movente terroristico. Il Paese è in allerta "alta" dal 2015, a causa della probabilità di attacchi compiuti da australiani radicalizzati in Iraq e Siria e rientrati nel Paese.