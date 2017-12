Usa, treno deraglia e precipita su un'autostrada. Morti e feriti

Grave incidente ferroviario nello Stato di Washington dove un vagone di un treno passeggeri è deragliato mentre passava su un ponte precipitando su un’autostrada sottostante. Almeno 6 persone sono morte nell’incidente. Lo riferisce il quotidiano locale Seattle Times. Secondo Ed Troyer, portavoce dello sceriffo della contea di Pierce, citato dai media americani, diverse persone sono morte fra i passeggeri del treno. Non ci sono morti, ma solo feriti fra le persone a bordo delle "molte auto e camion", coinvolte nell’incidente, ha aggiunto il portavoce, senza fornire il numero delle vittime. Secondo i dati diffusi dalla compagnia ferroviaria Amtrak, a bordo del treno viaggiavano 78 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio. A quanto scrive il Seattle Times, i feriti sono stati trasportati in diversi ospedali dell’area dell’incidente, avvenuto vicino Seattle, fra Olympia e Tacoma. Un portavoce dell’ospedale St. Peter di Olympia ha riferito del ricovero di una dozzina di feriti in questa struttura, tre dei quali sono in condizioni critiche.