Diplomatica britannica di 30 anni violentata e strangolata in strada

Secondo l'agenzia di stampa libanese Nna, l'uomo arrestato per l'omicidio della diplomatica britannica Rebecca Dykes a Beirut è un tassista che ha confessato. Identificato come Tareq H., è stato individuato e arrestato grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza stradali che hanno filmato la sua auto. Secondo la ricostruzione, il tassista ha fatto salire sul veicolo la 30enne britannica venerdì notte, ha tentato di stuprarla, poi l'ha strangolata e uccisa, gettando infine il suo corpo a bordo strada. La Dykes sarebbe stata uccisa dopo aver incontrato un gruppo di amici e colleghi in un locale. Era stata vista l'ultima volta nel locale nella zona di Gemmayzeh da cui si era allontanata da sola dopo mezzanotte.