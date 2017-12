Il principe Harry e la fidanzata statunitense Meghan Markle si sposeranno il 19 maggio del 2018. Lo annuncia Kensington Palace. Il mese scorso la coppia aveva annunciato che si sarebbe sposata nel castello di Windsor.

His Royal Highness Prince Henry of Wales and Ms. Meghan Markle will marry on 19th May 2018.



Today's announcement follows earlier confirmation of the month of the wedding and its location at St George's Chapel, Windsor Castle. pic.twitter.com/7pgdRM90Na — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 dicembre 2017

Il fidanzamento del 33enne secondogenito del principe Carlo con la 36enne americana e divorziata Meghan, era stato annunciato il 28 novembre. "Sua Altezza il Principe Henry del Galles e la signorina Meghan Markle si sposeranno il 19 maggio 2018", ha indicato Kensington Palace in un comunicato. La coppia si frequenta dall'agosto del 2016 e vive in un cottage situato nel terreno di Kensington Palace dove abitano il principe William, la moglie Kate e i loro due bambini. Il primo dicembre, Henry e Meghan hanno ricevuto un'accoglienza entusiasta a Nottingham in occasione della loro prima visita ufficiale dopo l'annuncio del loro futuro matrimonio. La promessa sposa del principe, quinto in linea di successione al trono britannico ma presto sesto quando in primavera nascerà il terzo figlio di William e Kate, trascorrerà il Natale con la famiglia reale, evento raro per una fidanzata, a Sandrigham, proprietà della regina Elisabetta II situata nella contea orientale del Norfolk.

In vista del loro matrimonio, l'attrice, nota soprattutto per il suo ruolo nella serie "Suits", sarà battezzata e cresimata secondo il rito anglicano. Meghan ha anche previsto di prendere la nazionalità britannica, un procedimento che richiederà diversi anni. La futura consorte di Harry, ha deciso di rinunciare alla carriera e ai suoi impegni per l'Onu dove militava per i diritti delle donne, per dedicarsi esclusivamente alle attività di beneficenza della famiglia reale. Meghan diventerà madrina della Royal Foundation dopo le nozze, come il marito, il principe William e la moglie Kate. Il 19 maggio è in programma un'altra grande manifestazione a Londra, la finale della Coppa d'Inghilterra (FA Cup) di calcio che si giocherà allo stadio di Wembley.