New York, l'attentatore ferito nello scoppio: "Ho agito per vendetta"

Per conto dell'Isis e per vendetta. L'attentatore dell'attacco a Manhattan che ha fatto tremare New York avrebbe detto agli investigatori dell'Fbi di aver agito per vendicare il suo Paese. "Lo hanno bombardato e volevo fare del male qui", avrebbe affermato.

JUST IN: The suspected Port Authority bomber has been identified as 27-year-old Akayed Ullah, an ISIS-inspired Brooklyn man https://t.co/sI8z5juTQO pic.twitter.com/hZxcDfYeP2 — New York Post (@nypost) 11 dicembre 2017

Akayed Ullah, 27 anni, è un ex tassista originario del Bangladesh che vive a Brooklyn: l'uomo è rimasto ferito nell'esplosione insieme ad altre tre persone. Secondo fonti delle forze dell'ordine - citate dalla Cnn - l'ordigno è esploso prima del previsto.