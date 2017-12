New York, esplosione a Manhattan: ci sono feriti

Terrore a New York per un'esplosione avvenuta questa mattina nei pressi del bus terminal di Port Authority, a Manhattan, vicino a Times Square. Due persone sono stata fermate. Secondo fonti delle forze dell'ordine riportate dalla stampa, uno dei sospetti è un giovane sui 20 anni, ferito a una gamba nella deflagrazione. Su di lui sarebbe stato rinvenuto un secondo ordigno rudimentale. Bill Bratton, ex commissario di polizia, intervistato dalla Msnbc, ha riferito, citando fonti del Nypd, che il giovane, originario del Bangladesh, avrebbe provocato l'esplosione in nome dell'Isis.

L'ordigno rudimentale, formato da un tubo di ferro, è parzialmente esploso. In un primo momento si è diffusa la notizia di diversi feriti, ma la polizia di New York ha fatto sapere che non c'è "nessun ferito al momento, a parte il sospetto". Le stazioni della metro A, C ed E della metro di New York sono state evacuate.

BREAKING: New York Officials confirm there has been an #explosion at 42nd and 8th in #Manhattan.

In un video diffuso su Twitter si vede il momento esatto dell'esplosione al terminal dei bus di Port Authority. L'esplosione è avvenuta tra la 42esima Strada e l'ottava Avenue, a Manhattan.

The moment of explosion at Port Authority Manhattan. Looks like a pipe bomb. Injuries reported.

Prayers with #NewYork and victims.

Uno degli uomini fermati dopo l'esplosione al terminal degli autobus di Port Authority a New York sarebbe un uomo originario del Bangladesh sui 20 anni che vive a Brooklyn, nell'area di Flatbush, ed era un attentatore suicida. Lo riportano i media locali, secondo i quali la polizia si sta recando a casa sua. L'uomo ferito è stato portato all'ospedale Bellevue. Lo scrive il New York Post, secondo cui l'uomo, che aveva addosso dei fili, era armato di una bomba artigianale ed aveva con sé una batteria.