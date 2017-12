Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di dare ordine al dipartimento di Stato di sviluppare un piano per trasferire l'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme. Lo ha detto nel discorso sullo status di Gerusalemme. "Ho giudicato questa azione nel miglior interesse degli Stati Uniti e della ricerca della pace per israeliani e palestinesi", ha detto Trump che ha sottolineato come Israele sia "una nazione sovrana" che "ha il diritto di determinare la propria capitale".

I lavori per il trasferimento dell'ambasciata Usa a da Tel Aviv a Gerusalemme inizieranno "immediatamente", ha annunciato il presidente americano, Donald Trump, nel suo intervento alla Casa Bianca