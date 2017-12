Corsica, spari nell'aeroporto di Bastia. Morti e feriti

Una sparatoria è scoppiata vicino all’aeroporto di Bastia, in Corsica. Stando alle prime informazioni, ci sarebbe un morto, oltre ad un ferito grave e uno lieve. La vittima è un uomo colpito da una pallottola alla testa mentre si trovava nel parcheggio dell’aeroporto di Bastia-Poretta. Dei due feriti, quello più grave è un uomo di 40 anni, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. L’altro è un uomo di 35 anni e le sue condizioni non sono considerate gravi. Secondo le informazioni riportate da Bfmtv, un’auto sarebbe in fuga. L’aeroporto non è stato chiuso e non ci sono state scene di panico.