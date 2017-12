Fuori dall'accordo Onu sui migranti, Trump sfila gli Usa

Fuori dall'accordo delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, il "Global Compact on migration" firmato nel settembre 2016. Gli Stati Uniti si sfilano creando un nuovo strappo diplomatico. Ad annunciarlo è stata l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, spiegando il motivo: ''La dichiarazione non è in linea con le politiche per l'immigrazione e i rifugiati americane e con i principi dell'amministrazione Trump''.