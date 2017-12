È di 21 feriti, di cui tre gravi, il bilancio di un incendio scoppiato in un palazzo di Berlino. Le fiamme sono divampate in un appartamento al quarto piano dell'edificio nel quartiere di Biesdorf, nella parte orientale della capitale tedesca, per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti 150 vigili del fuoco che hanno fatto sgombrare il palazzo.