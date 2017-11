La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile balistico. Secondo il portavoce del Pentagono, Robert Manning, si tratterebbe di un missile intercontinentale che, secondo le autorità Usa, "non ha costituito una minaccia contro il Nord America, i nostri territori ed i nostri alleati".

A dare per prima la notizia è stata l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando l'esercito della Corea del Sud che sta preparando un'esercitazione missilistica "per un raid di precisione" in risposta al lancio. Il capo di stato maggiore delle forze armate sudcoreane fa sapere che l'esercito della Sud Corea sta analizzando i dettagli del lancio insieme agli Stati Uniti.

Il lancio è destinato a riaccendere le tensioni tra la Corea del Nord e la comunità internazionale, in particolare gli Stati Uniti di Donald Trump - informato mentre il razzo era ancora in volo - che la settimana scorsa ha di nuovo inserito il Paese nella lista dei paesi sponsor di terrorismo, nell'ambito di "una campagna tesa a portare al massimo livello la pressione" per isolare Pyongyang per il suo programma nucleare e missilistico.

Tra lo scorso agosto e settembre Pyongyang ha lanciato missili che hanno sorvolato l'isola di Hokkaido, nel nord del Giappone, prima di precipitare nel Pacifico. E sotto il suo leader Kim Jong Un ha condotto, il 3 settembre scorso, il suo sesto, e più potente, test nucleare.