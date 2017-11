Il principe Harry sposerà Meghan Markle il prossimo anno, probabilmente a maggio. Lo ha annunciato suo padre, il principe Carlo in una nota del suo ufficio, Clarence House. "Il Principe di Galles è lieto di annunciare il fidanzamento del Principe Harry con Meghan Markle. Il matrimonio si svolgerà nella primavera del 2018", si legge nel comunicato.

Harry, 33 anni, e l'americana Markle, modella e attrice 36enne conosciuta soprattutto per il ruolo di Rachel Zane nella serie tv Suits, si sono fidanzati a Londra all'inizio di questo mese. La coppia vivrà poi nel Nottingham Cottage a Kensington Palace a Londra.

La regina Elisabetta e il principe Filippo si dicono "lietissimi" per l'annuncio delle nozze fra il principe Harry, secondogenito di Carlo e Diana, e l'attrice americana Meghan Markle. Lo rende noto un comunicato di Buckingham Palace nel quale la coppia augura "ogni felicità" ai futuri sposi. Nessun accenno alla differenza di età - lei 36 anni, lui 31 - né al fatto che Meghan sia divorziata: un ostacolo insormontabile oltre mezzo secolo fa per la principessa Margaret, sorella della regina, ma considerato ormai da anni come un "tabù rotto" a corte.

Arriva anche la benedizione dell'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, numero uno della gerarchia ecclesiastica anglicana, che si dichiara "felice" dell'annuncio e augura ogni bene alla coppia, mentre il corrispondente di affari reali della Bbc dà quasi per scontato che le nozze si celebreranno in chiesa: un fatto non più eccezionale nell'attuale prassi della Chiesa d'Inghilterra. Lo stessi Welby ha espresso a più riprese parere favorevole alle nozze di divorziati, con l'unico vincolo che il nuovo coniuge (o la nuova coniuge) non sia in qualche modo responsabile della rottura del precedente matrimonio. Cosa che nel caso di Harry e Meghan non è.

Intanto Kensington Palace ha annunciato che nel pomeriggio la coppia comparirà dinanzi a fotografi e telecamere per un saluto, mentre in serata andrà in onda la prima intervista insieme. Il fidanzamento ufficiale, come si è appreso nell'annuncio di nozze di oggi, è avvenuto nelle scorse settimane di novembre: evidentemente dopo che la Markle aveva incontrato sia la regina sia il principe Carlo per essere presentata.