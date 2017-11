Falso allarme nella metropolitana. Panico nelle strade di Londra

Nessuna prova che siano stati sparati colpi d’arma da fuoco e una stazione "auto-evacuata" dai passeggeri presi dal panico. Sembra si possa concludere così l’ora e mezzo di allerta nel cuore di Londra. "Alle 16.37 di questo pomeriggio, gli agenti sono stati chiamati alla stazione di Oxford Circus in seguito a segnalazioni di spari sulla piattaforma della Central Line in direzione ovest", scrive la polizia in una nota ufficiale. "I passeggeri della stazione hanno poi evacuato la stazione su Oxford Circus e Regent Street. Ciò ha causato un notevole livello di panico che ha provocato numerose chiamate da parte di cittadini che segnalavano spari". "Gli ufficiali hanno risposto in linea con le nostre procedure di un incidente terroristico" ma non è entrata in azione la squadra antiterrorismo. "È stata condotta una ricerca completa e metodica nella stazione e di Oxford Street. In questa fase, stiamo esaminando le circostanze dell’incidente che ha provocato l’evacuazione della stazione. Durante l’evacuazione della stazione, si ritiene che una donna abbia subito un lieve infortunio. Continuiamo a lavorare con il Metropolitan Police Service e stiamo lavorando per riaprire le stazioni di Oxford Circus e Bond Street".