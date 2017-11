Vaccini, l'Unione europea ai No Vax. "Siete responsabili della morte dei bambini"

I movimenti no-vax hanno la «responsabilità morale» per la morte di bambini il cui decesso è dovuto alla mancata vaccinazione. Lo ha detto il commissario europeo alla Sanità, Vytenis Andriukaitis, rispondendo a una domanda sulle posizioni del Movimento 5 Stelle in Italia durante una conferenza stampa per presentare un rapporto sullo stato della salute nell’Unione Europea. La frase choc del commissario europeo arriva un giorno dopo la sentenza della Consulta che ha detto l'ultima parola sull'obbligatorietà dei vaccini in Italia.

«Le famiglie che seguono le raccomandazioni» dei movimenti no-vax «sono costrette a seppellire i loro bambini - ha proseguito il commissario europeo alla Sanità -. È accaduto quest’anno a una coppia di genitori. Quelli che si oppongono ai vaccini dovrebbero rendere visita a questa famiglia e andare alla tomba di questo bambino», ha spiegato Andriukaitis. I movimenti no-vax «facciano il giro dei cimiteri europei, dove ci sono ancora tombe di persone morte all’inizio del 19esimo secolo perchè non c’erano vaccini», ha detto il commissario: «questi movimenti ci riportano decenni indietro, agli anni dell’oscurantismo».