Barcellona, italiano accoltellato a morte per strada

Un 34enne italiano è morto per le ferite di coltello riportate in una rissa scoppiata oggi all’alba nel quartiere del Raval a Barcellona. Lo rende noto l’agenzia Efe. Secondo fonti investigative il fatto è accaduto attorno alle 04.30 in via Príncep de Viana fra due uomini uno dei quali, il 34enne di nazionalità italiana, è morto per ferite da arma bianca. La persona, gravemente ferita, è stata trasportata in stato critico all’Hospital del Mar dove è deceduto nelle prime ore del pomeriggio. La polizia spagnola ha aperto un'indagine sull’accaduto.