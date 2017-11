Elisabetta II e Filippo, 70 anni di Regno Unito

La regina Elisabetta II e il duca di Edimburgo Filippo festeggiano in privato le nozze di platino: in ricordo del matrimonio celebrato 70 anni fa, le campane dell'abbazia di Westminster, dove la cerimonia fu celebrata, alle 14 ora italiana hanno suonato a festa. Elisabetta II, che è già la regina da più anni al trono, 65 in totale, diventa così la prima sovrana britannica a celebrare le nozze di platino. Per l'occasione Buckingham Palace ha diffuso oggi tre foto della coppia, scattate dal fotografo Matt Holyoak all'inizio di novembre nella sala bianca del castello di Windsor.

Nelle immagini la monarca, 91 anni, indossa un abito color crema di Angela Kelly e una spilla di diamanti e rubini disegnata da Andrew Grima, nonché la sua inseparabile collana di perle a tre fili. Il duca invece, 96 anni, indossa una giacca marrone e una cravatta bordeaux. In una delle foto, il principe filippo guarda con tenerezza la moglie; in un'altra la regina è seduta su una grande sedia dorata mentre il marito è in piedi; mentre nella terza la coppia guarda rilassata la macchina di Holyoak. Sempre per l'occasione, le poste hanno diffuso alcuni francobolli commemorativi.

A differenza delle nozze d'oro festeggiate nel 1997, quando si era tenuta una messa speciale a Westminster, per le nozze di platino la coppia ha scelto di celebrare l'anniversario nell'intimità del castello di Windsor, a ovest di Londra, dove stasera si terrà una cena di famiglia.

Quando si sposò, il 20 novembre del 1947, Elisabetta II aveva 21 anni ed era principessa ereditaria. Filippo, invece, un 26enne da poco ritiratosi dalla Royal Navy. Quel giorno la coppia si sposò davanti a 2mila invitati, in una cerimonia che fu trasmessa in tv e celebrata dall'allora arcivescovo di Canterbury, Geoffrey Fisher, nell'abbazia di Westminster, la chiesa anglicana in cui dal XII secolo si sono tenuti 16 matrimoni reali, l'ultimo dei quali quello di William e Kate nel 2011.

Da questa unione nacquero quattro figli: il principe Carlo nel 1948, la principessa Anna nel 1950, il duca di York Andrea nel 1960 e il principe Edoardo nel 1964. Elisabetta II e Filippo hanno inoltre otto nipoti: Peter e Zara Phillips, i principi William e Harry, le principesse Beatriz, Eugenia, Luisa e James Windsor. Nonché cinque pronipoti: Savannah e Isla Philips, Mia Tindall e i principi George e Charlotte (questi ultimi due sono i figli dei duchi di Cambridge, William e Kate).

Nel corso di questi 70 anni Elisabetta e il marito sono stati testimoni di eventi cruciali nella storia del Regno Unito e hanno dovuto superare insieme momenti che hanno fatto tremare le fondamenta della monarchia, come nel 1992 la separazione del principe di Galles Carlo, erede al trono, dalla principessa Diana, e anche la morte di Diana stessa cinque anni dopo in un incidente d'auto a Parigi.

Fin dall'annuncio del fidanzamento il 9 luglio del 1947, il principe consorte è stato per Elisabetta l'appoggio permanente, al di là della sue note gaffe anche durante eventi ufficiali. Alcuni mesi fa, a causa dell'età avanzata del principe filippo, il palazzo ha annunciato il suo ritiro dalla vita pubblica. In certe occasioni, tuttavia, lo si vede ancora accompagnato dalla regina.