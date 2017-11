Almeno tre persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta in una scuola elementare a Rancho Tehama, a nord di Sacramento, in California. Lo riferiscono i media americani, aggiungendo che il killer è stato ucciso dalla polizia. La sparatoria, secondo quanto reso noto dalle autorità, è iniziata in un’abitazione ed è proseguita nell’istituto scolastico. Tra i feriti ci sarebbero anche due bambini. Un testimone ha raccontato che i colpi sparati sono stati un centinaio.