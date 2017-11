Forte scossa di terremoto in Iraq e Iran

In Iraq sono almeno 6 i morti e 150 i feriti causati dal forte terremoto di magnitudo 7,3 della scala Richter, che ha colpito anche l’Iran. Nella provincia di Souleimaniyeh, nel nord-est del Paese, 4 persone sono morte nella località di Darbandakhan, secondo quanto riferito dal sindaco Nasseh Moulla Hassan. L’ospedale di Kalar ha invece dato notizia di altre due persone morte, un uomo e un bambino. In Iran invece il bilancio ufficiale è al momento di 7 morti, uno in più di quanto comunicato precedentemente, mentre i feriti sono almeno 150.