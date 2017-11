La Corea del Nord avverte Trump: pronte soluzioni spietate

"Nessun regime e nessun dittatore dovrebbero sottovalutare la determinazione degli Stati Uniti" dice presidente degli Stati Uniti, Donald Trump rivolgendosi alle truppe Usa che operano nella base di Yokota (a ovest di Tokyo). Trump è arrivato in Giappone, prima tappa del suo tour asiatico. Anche se non ha menzionato direttamente la Corea del Nord, Trump ha avvertito che "nessun paese può imporsi sulle capacità militari statunitensi" e ha osservato che le truppe statunitensi non sono state capaci di imporsi sulle capacità militari statunitensi.

Durante il suo viaggio a bordo di Air Force One, il presidente Usa ha dichiarato che la minaccia della Corea del Nord sarà uno dei "temi principali" del suo tour, aggiungendo che è "uno dei maggiori problemi per gli Stati Uniti e per il mondo". Trump ha poi aggiunto che intende prendere "molto presto" una decisione sull'inclusione della Corea del Nord tra i paesi considerati "sponsor del terrorismo".

A stretto giro è arrivata la replica della Corea del Nord che ha avvertito che imporrà "punizioni spietate" negli Stati Uniti per gli "stupidi commenti" del presidente. "Se gli Stati Uniti sottovaluteranno la forte determinazione della DPRK (La Repubblica Popolare Democratica di Corea, il nome ufficiale del paese), saremo costretti a infliggere una punizione spietata con la mobilitazione di tutte le nostre forze", si legge nell'agenzia statale Kcna. Poi ancora un avvertimento alla Casa Bianca: "Se volete evitare la rovina, astenetevi dal fare commenti insensati".