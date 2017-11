Orge e figli segreti: Martin Luther King a luci rosse

Martin Luther King avrebbe partecipato a orge, avuto una figlia illegittima e intrattenuto una relazione con la famosa cantante folk Joan Baez. Tra i documenti desecretati sull'omicidio del presidente americano John Fitzgerald Kennedy sarebbero spuntati anche dei file dell'Fbi sul leader dei diritti civili assassinato a Memphis il 4 aprile 1968.

Circa 20 pagine, secondo quanto riporta il New York Daily News, in cui verrebbe svelata una parte "scottante" della vita del reverendo, ucciso il 4 aprile del 1968. Al momento però, come precisa la Cnn, non è chiaro se le informazioni contenute nel dossier siano mai state verificate, così come non è stato reso noto come mai l'Fbi tenesse tali documenti associati a quelli relativi all'assassinio del presidente Kennedy.

Secondo quanto citato dai media americani, nel documento dell'Fbi datato 12 marzo 1968 e denominato "Martin Luther King Jr. A Current Analysis", si parlerebbe di presunte orge e infedeltà e anche di una possibile figlia segreta che Martin Luther King avrebbe avuto dalla moglie di un noto dentista di colore a Los Angeles, con la quale ha avuto una relazione a partire dal 1962.

Secondo un parroco vicino a King, citato nei documenti, avrebbe anche avuto una relazione con la cantante Joan Baez. L'introduzione del rapporto spiega che il dossier è stato creato a causa della levatura del reverendo nel movimento dei diritti civili e della crescente tensione razziale del paese.Il dossier segreto si trova tra i 676 nuovi file sulla morte di JFK rilasciati venerdì dall'Archivio Nazionale nel suo terzo documento dell'anno.