L'Arabia saudita ha intercettato un missile balistico a Nord-Est di Riad. Secondo quanto precisato su Twitter dall'emittente saudita al Arabiya, il missile è stato lanciato dallo Yemen e non ha causato alcun danno.

#BREAKING: Ballistic #missile from #Yemen intercepted northeast of #Riyadh did not cause any damage pic.twitter.com/TEdmCiBl2W