Colorado, spara sulla folla al centro commerciale: tre morti

Almeno tre persone sono rimaste uccise durante una sparatoria all'interno di un centro commerciale Walmart a Thornton, un sobborgo di Denver, in Colorado. La polizia ha riferito di non aver ancora fermato nessun sospetto. Due uomini sono stati uccisi durante la sparatoria. Una donna, che era rimasta ferita, è stata portata in un ospedale dove è morta in seguito. "I detective stanno visionando i filmati di sicurezza e ascoltando i testimoni per avere informazioni sui responsabili", ha detto la polizia su Twitter. Gli inquirenti parlano di random shooting, ovvero di spari contro vittime a caso, e cercano un uomo, immortalato dalle telecamere di sicurezza, che avrebbe aperto il fuoco all'improvviso. I media americano hanno diffuso una foto del sospetto, un uomo in giacca nera e camicia marrone.

Walmart shooting incident, person and vehicle of interest, remain anonymous, call Crime Stoppers 720-913-7867 pic.twitter.com/PFNbEALpbG — Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 novembre 2017

Circa un'ora dopo l'allerta iniziale, gli agenti hanno fatto sapere che il conflitto a fuoco si era concluso. Il negozio resta circondato da poliziotti e soccorritori. "In questo momento questo non c'è alcun tiratore attivo. Daremo nuovi aggiornamenti quando avremo ulteriori informazioni", ha dichiarato in un tweet il dipartimento di polizia.