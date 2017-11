Catalogna, Puigdemont non andrà davanti ai giudici di Madrid

L’avvocato di Carles Puigdemont ha chiesto che l’ex presidente catalano sia interrogato in Belgio. «Ho proposto che venga interrogato in Belgio», ha detto Paul Bekaert. L’ipotesi, secondo Bekaert «è possibile: in passato ci sono stati altri casi come questo», ha continuato. Intervistato da una tv olandese, Bekaert ha aggiunto che in passato ci sono stati molti «casi di spagnoli-baschi che hanno fatto le loro dichiarazioni dinanzi alla polizia locale proprio in Belgio. L’avvocato di Puigdemont ha fatto sapere che l’ex presidente della Generalitat non andrà, dunque, a Madrid per presentarsi ai giudici dell’Audiencia Nacional che ha citato in giudizio Puigdemont e altri tredici membri del governo catalano.