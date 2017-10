Travolge con il furgone i ciclisti e spara, morti e feriti a New York

Ha investito i ciclisti con il furgone piombando su una pista ciclabile e poi ha aperto il fuoco uccidendo almeno 6 persone. Terrore a New York quando, poco dopo le 15 (le 21 in Italia), un uomo alla guida di un veicolo, un pick-up noleggiato da Home Depot, si è schiantato di proposito contro un gruppo di persone che percorreva a bordo delle bici una ciclabile lungo l’Hudson. Il furgone dopo lo schianto è finito contro uno scuolabus della Stuyvesant High School nella zona meridionale di Manhattan. Ci sarebbero anche 15 feriti nell'attacco che, secondo quanto riferito da fonti di polizia, è seguito come un caso di terrorismo.

L’uomo alla guida del pick-up è sceso armato di due pistole e ha aperto il fuoco. La polizia di New York ha isolato la zona tra Chambers Street e West Street teatro dell’incidente mentre l'autista è stato arrestato.