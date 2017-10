Catalogna, Puigdemont incriminato per ribellione. Ma lui e i suoi ministri sono già in Belgio

La procura spagnola ha chiesto l’incriminazione per ribellione, sedizione e appropriazione indebita nei confronti di Carles Puigdemont e degli altri ex membri del governo catalano e dei vertici del Parlament, responsabili della crisi istituzionale che ha portato alla dichiarazione di indipendenza della Catalogna. La richiesta di incriminazione è stata presentata all’Audiencia Nacional a Madrid, per Puigdemont e il resto del Governo, e davanti al Tribunal Supremo contro la presidente del Parlament, Carme Forcadell, e gli altri membri della Mesa, la capigruppo parlamentare che permise di mettere ai voti la dichiarazione di indipendenza. La procura ha indicato anche la necessità di fissare cauzioni per i soggetti che verranno incriminati e un sequestro cautelare di beni pari a 6,2 milioni di euro, legati ai costi per la celebrazione del referendum. La richiesta di incriminazione presentata dalla procura generale dello Stato all’Audiencia Nacional e al Tribunal Supremo contro i vari responsabili della sfida indipendentista prevede anche la convocazione urgente delle persone indagate e, in caso non si presentino, il loro "arresto" immediato. Il magistrato di turno deciderà nei prossimi giorni se accogliere la richiesta. Per il reato di ribellione, Carles Puigdemont, il suo vice, gli altri membri del Governo e del Parlament, rischiano dai 15 ai 30 anni di carcere. Nel frattempo, però, Carles Puigdemont e gli esponenti del suo governo destituito sono andati a Bruxelles, in Belgio. Secondo fonti del ministero dell’Interno di Madrid, l’esecutivo di Mariano Rajoy non è preoccupato per il viaggio di Puigdemont a Bruxelles in quanto ciò che lo interessava era che l’ex "President" non fosse al Palau de la Generalitat.