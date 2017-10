Catalogna indipendente, Rajoy assume la presidenza

Il Governo spagnolo ha destituito il maggiore Josep Lluìs Trapero, capo dei Mossos d'Esquadra. Secondo quanto riporta La Vanguardia l'ordine di destituzione, firmato dal ministro dell'Interno Juan Ignacio Zoido, è stato annunciato venerdì e pubblicato online. La destituzione acconsente l'applicazione delle misure approvate dal Senato nell'ambito dell'articolo 155 della Costituzione.

Intanto la Gazzetta Ufficiale di Stato (Boe) ha pubblicato stamane il decreto con il quale il governo iberico assume le funzioni e le competenze che corrispondono al presidente della Generalitat della Catalogna, come previsto nello statuto di autonomia. Si tratta dell'avvio del commissariamento sempre nell'ambito dell'articolo 155, la cui applicazione è stata approvata venerdì dal Consiglio dei Ministri e ratificata a Madrid dal Senato.

Le misure del governo di Madrid Destituzione del governatore catalano Carles Puigdemont, del suo vice e di tutti i consiglieri. Scioglimento del Parlament ed elezioni il 21 dicembre. Sono solo le principali tra le misure che il governo di Madrid ha deciso di applicare in Catalogna, dopo che il Senato ha dato l'approvazione al pacchetto di provvedimenti che il Consiglio dei ministri aveva proposto per ripristinare la legalità. Ad annunciare le misure ieri è stato il premier Mariano Rajoy, che è comparso davanti ai media al termine di un Consiglio dei ministri straordinario convocato dopo che nel pomeriggio il Parlament di Barcellona aveva approvato la dichiarazione d'indipendenza. "Una giornata triste", quella della Catalogna "una decisione straziante", ha detto Rajoy presentando le misure per il commissariamento. Ma "non si tratta di una sospensione dell'autonomia", bensì di "ripristinare la normalità il prima possibile", ha aggiunto il premier: "Per arginare i danni". Il tutto nel nome della democrazia e del rispetto della legalità, per "restituire voce ai catalani" con elezioni "limpide, libere e legali".

Tra le altre, ci sono il passaggio sotto il controllo dei ministeri dell'Amministrazione catalana e la chiusura delle cosiddette 'ambasciate' catalane all'estero. Le sette delegazioni, cioè, di rappresentanza in Germania, Francia e Svizzera, Regno Unito e Irlanda, Austria, Italia, Unione europea e Stati Uniti. Si 'salva' Bruxelles, ma non il direttore della delegazione, che viene rimosso. Viene chiusa anche Diplocat, entità pubblica-privata al servizio del Govern per promuovere l'immagine internazionale della catalogna. Vengono poi previsti la rimozione del direttore generale dei Mossos d'Esquadra, Pere Soler, e lo scioglimento del Consiglio per la transizione nazionale.

Inoltre, il governo prevede di intervenire nell'Amministrazione catalana e limita le attività del Parlament, che non potrà nominare un nuovo governatore o designare un nuovo Govern. Il Parlament non dovrà prendere alcuna decisione che vada contro l'art. 155 e una autorità esterna deciderà quali proposte possano procedere. I funzionari pubblici saranno obbligati ad eseguire gli ordini che riceveranno dagli enti delegati da Madrid e se non lo faranno potranno andare incontro a responsabilità di vario tipo, da disciplinari a penali. Sulle finanze, in cui Madrid era già intervenuta, ci sarà controllo perché il denaro non finanzi attività a favore del "processo secessionista". E il governo prenderà poi il controllo del Centro telecomunicazioni e del Centro di sicurezza dell'informazione della regione (ma non su Tv3). Le misure, prese con quattro decreti, sono suscettibili di modifiche in base alle circostanze.

Intanto, la Corte costituzionale ha fatto sapere di aver accolto il ricorso presentato dai socialisti catalani contro la decisione della Mesa del Parlamento della catalogna di far discutere e votare la risoluzione di Junts pel Sì e Cup per l'indipendenza. Il tribunale ha avviato la revisione del voto e ha dato tre giorni alle parti, cioé Generalitat, Mesa del Parlament e Procura, perché si pronuncino su una possibile sospensione degli effetti giuridici della sessione parlamentare. Anche il governo ricorrerà alla Corte costituzionale, come avevano riferito fonti dell'esecutivo e come ha poi confermato Rajoy.

La procura prevede nel frattempo di presentare la prossima settimana un'azione legale contro la Mesa del Parlament e contro il governo catalano. L'ipotesi è di depositarla lunedì, con l'accusa di ribellione per gli artefici della dichiarazione d'indipendenza. A complicare le cose potrebbe essere il fatto che il voto al Parlament si è svolto in modo segreto, probabilmente proprio per tentare di schermare chi avrebbe votato sì da eventuali conseguenze giudiziarie.

Guai legali potrebbero correre anche i dipendenti pubblici, se aderissero all'appello del gruppo indipendentista Asamblea Nacional Catalana (Anc). Questa già nel pomeriggio aveva chiesto ai dipendenti pubblici catalani di non seguire gli ordini del governo spagnolo, dopo che il Senato di Madrid ha approvato il 'commissariamento' della catalogna. L'Anc ha parlato di "resistenza pacifica".