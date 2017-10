La Catalogna dichiara l'indipendenza dalla Spagna

Il parlamento di Barcellona ha approvato la dichiarazione d’indipendenza della Catalogna con 70 voti a favore, dieci contrari e due schede bianche. I deputati indipendentisti hanno salutato il risultato cantando in piedi l’inno Les Segadores. I partiti unionisti hanno lasciato l’aula prima del voto. Il governo spagnolo ricorrerà dinanzi alla Corte Costituzionale contro il voto del Parlament catalano sull’indipendenza della Catalogna. Lo riferiscono fonti dell’esecutivo di Madrid. Nel momento in cui il Senato approverà le misure previste dall’articolo 155 della Costituzione, queste saranno applicate in maniera immediata.