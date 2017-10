I segreti della morte di Kennedy presto svelati

La morte di J.F. Kennedy, potrebbe essere meno oscura a breve. Alcuni documenti top secret per tutti questi anni, potrebbero ora essere pubblicati.

«Pur essendo soggetto a ricevere ulteriori informazioni, permetterò, come presidente, di rendere pubblici i documenti su JFK a lungo bloccati e classificati». Così su Twitter il presidente Usa, Donald Trump, a proposito dei documenti relativi all’assassinio del presidente Usa John F. Kennedy a Dallas il 22 novembre del 1963.

Gli Archivi nazionali hanno tempo fino a giovedì 26 ottobre per decidere quali dei 3.100 documenti classificati che possiede in merito possano essere divulgati e quali invece debbano rimanere segreti; ma Trump ha l’autorità finale per decidere la pubblicazione dei documenti o stabilire che restino segreti per altri 25 anni.

Poche ore fa il sito Politico citava fonti ufficiali secondo cui Trump aveva in programma di bloccare la pubblicazione, ma il tweet del presidente Usa smentisce questa versione.